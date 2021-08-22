Минобороны передало в музеи боевой славы городов юга России 15 исторических знамен

КУБИНКА (Московская обл.), 22 августа. /ТАСС/. Музеи Южного и Северо-Кавказского федеральных округов получили от военных 15 исторических боевых знамен, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня, в День государственного флага Российской Федерации, на Соборной площади главного храма Вооруженных сил Российской Федерации состоялась торжественная церемония передачи исторических боевых знамен воинских частей, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Знамена прославленных полков и дивизий передал военнослужащим Южного военного округа почетный караул Московского гарнизона. Знамена разместят в государственных и муниципальных музеях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Решение министра обороны Российской Федерации вернуть исторические боевые знамена из запасников Центрального музея Вооруженных сил в музеи боевой славы городов юга России позволит сотням, тысячам людей ежедневно видеть эти реликвии вживую, а самое главное - эти знамена станут доступны нашей молодежи", - приводит департамент слова статс-секретаря - замминистра обороны Николая Панкова.

После доставки в Ростов-на-Дону знамена выставят в военно-историческом музейном комплексе на площадке проведения международного военно-технического форума "Армия-2021".

Ранее в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа при посещении музейного комплекса "Самбекские высоты" министр обороны поручил заменить представленные в музее копии боевых знамен воинских частей Красной армии, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев, оригиналами.