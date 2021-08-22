В Псковской области начнутся проверки уровня вакцинации педагогов и медиков

ТАСС, 22 августа. Роспотребнадзор с 25 августа начнет проверять уровень вакцинации от коронавируса среди сотрудников учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы в Псковской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

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"С 25 августа в Псковской области Роспотребнадзор начнет проводить проверки среди учреждений образования, здравоохранения и социальной службы о выполнении 60% вакцинации среди работников. В эти дни в Псковской области истекает срок обязательной вакцинации для педагогов, медиков и социальных работников", - говорится в сообщении.

За нарушение сроков обязательной вакцинации полагается штраф до 500 тыс. рублей на организацию или приостановка деятельности на 90 суток. "Санкции для нарушителей серьезные - штраф до 150 тыс. рублей и отстранение от должности, - приводит пресс-служба слова главы региона Михаила Ведерникова. - В этой части в целом по региону необходимый показатель перевыполнен, но остаются отдельные учреждения, которые не добились поставленной цели".

В конце июня управление Роспотребнадзора по области ввело обязательную вакцинацию для ряда групп граждан, в том числе для чиновников, сотрудников сфер торговли, ЖКХ, театров, салонов красоты, транспортной сферы. Также это требование распространяется на сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, учреждений, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.

В Псковской области с начала пандемии выявили 46 119 случаев заболевания, за последние сутки 101 случай. После коронавируса выздоровели 39 489 человек, зарегистрировали 646 летальных случаев. В регионе 165 810 жителей прошли вакцинацию первым компонентом, полностью привились 135 640 человек.