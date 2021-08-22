Шойгу: в РФ до 2030 года можно создать сотни тысяч рабочих мест при приемлемых вложениях

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия может до 2030 года создать новые города, предприятия и сотни тысяч рабочих мест при приемлемых вложениях, заявил в воскресенье глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В достаточно короткие сроки - до 2030 года - при сравнительно приемлемых вложениях <...> можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест, можно было бы создать новые города, новую современную промышленность", - сказал Шойгу на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия".