Президент Чехии получит третью дозу вакцины от COVID-19 весной

ПРАГА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан получит третью дозу препарата от коронавируса весной следующего года. Об этом глава государства сообщил в воскресенье в интервью сетевому телеканалу газеты "Молния".

"Я уже договорился с лечащим врачом, что получу третью дозу [вакцины от коронавируса]. Получу ее весной следующего года", - отметил президент.

Земан также указал, что он будет готов поддержать идею обязательной вакцинации населения республики, если в Чехии начнется третья волна пандемии коронавируса из-за распространения новых агрессивных штаммов.

В Чехии за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 677 512. Из них вылечились 1 645 318 человек. От осложнений умерли 30 385 жителей.

27 декабря 2020 года в стране началась вакцинация против коронавируса. Иммунизацию завершили 5 511 851 человек. В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.