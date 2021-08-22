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Пандемия COVID-19

Грузия и Украина взаимно признали сертификаты о вакцинации от коронавируса

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили полагает, что это еще больше улучшит и упростит визиты грузин на Украину и украинцев в Грузию

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Правительства Грузии и Украины успешно завершили процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве.

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"Я также хочу отметить, что обмен [признание] сертификатами о вакцинации от COVID-19 успешно завершен. Я думаю, это еще больше улучшит и упростит визиты грузин на Украину и украинцев в Грузию", - сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства отметил, что в этом году число украинских путешественников в Грузии выросло на 70%. По данным Национальной администрации туризма Грузии, с января по июль текущего года граждане Украины совершили более 62 тыс. визитов, что на 69,7% больше по сравнению с аналогичными показателями за 2020 год.

Премьер-министр Грузии прибыл на Украину 21 августа. У Гарибашвили в Киеве запланированы также переговоры с президентом Владимиром Зеленским и со спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым. 23 августа глава грузинского правительства примет участие в форуме "Крымская платформа".

Теги
УкраинаГрузияГарибашвили, ИраклийПандемия COVID-19Шмыгаль, Денис Анатольевич
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