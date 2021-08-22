Путин попросил распространить опыт работы в центре "Сириус" на всю школьную систему

"Прошу вас использовать те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены в работе по линии "Сириуса", в деятельности, связанной со всей школьной системой Российской Федерации", - сказал глава государства, обращаясь к руководителю центра Елене Шмелевой, которая входит в пятерку списка "Единой России" на выборах в Госдуму.

В ходе встречи с лидерами предвыборного списка единороссов Путин отметил, что нужно сопоставить, насколько возможно применение технологий, используемых в "Сириусе", "в широком смысле слова во всей школьной системе Российской Федерации". Президент, в частности, указал на "загрузку учителей, преподавателей и педагогов ненужной, излишней отчетностью, забюрокраченностью", заметив, что данная тема поднимается не в первый раз. "Но надеюсь, что внедрение цифровых технологий в административной сфере применительно к школьному делу сыграет свою роль", - добавил он.

В своем выступлении на встрече президента с кандидатами Шмелева заявила, что "школы должны стать новыми и по своему содержанию, и по тем пространствам, которые созданы для развития детей". Условия, по ее словам, "должны быть и комфортными, и безопасными". "В общем, речь идет о модернизации, которая предполагает и новые образовательные программы", - сказала она.

Путин выразил надежду на то, что высказанные Шмелевой предложения будут реализованы. "Всячески их поддерживаю и рассчитываю, что будущий парламент соответствующим образом отреагирует для того, чтобы подтвердить все эти запланированные расходы и, если нужно, увеличить их по тем направлениям, о которых вы сказали", - заключил глава государства.