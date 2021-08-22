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Лесные пожары в России

Пожар в природном парка "Ленские столбы" в Якутии локализовали

За сутки также потушили восемь пожаров на площади 424 510 га в семи районах

ТАСС, 22 августа. Природный пожар на территории национального парка "Ленские столбы", который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, локализовали, сообщил в воскресенье ТАСС замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сергей Сивцев.

"Пожар в природном парке "Ленские столбы" локализован", - сказал Сивцев.

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По данным пресс-службы, также в течение дня в 19 районах локализовали 17 пожаров на площади 713 813 га, потушили восемь на площади 424 510 га в семи районах. "Действуют 56 пожаров, из них тушатся 32 в 13 районах. В 10-километровой зоне от населенных пунктов продолжают действовать шесть природных пожаров, три из которых локализовано, угрозы населенным пунктам нет", - добавили в пресс-службе.

Чрезвычайно высокий пожароопасный класс в Амгинском, Усть-Майском, Алданском, Томпонском районах и высокий пожароопасный класс в Эвено-Бытантайском районе. В тушении задействовали 2 417 человек, 349 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера.

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