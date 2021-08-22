Путин считает, что нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от коронавируса

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Запугивать и заставлять делать прививку от коронавируса не следует, нужно разъяснять преимущества вакцинации. Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Я хочу еще раз напомнить то, о чем говорил еще на прямой линии, о законе 1998 еще года, до всякой пандемии он был еще принят. Есть общенациональный календарь прививочный, все, что там обозначено, относится к обязательным прививкам. Вторая часть обязательной не является, а вводится по решению глав субъектов федерации в случае резкого обострения ситуации и по отдельным категориям граждан. Поэтому никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания", - сказал он.

Стимулы к вакцинации от ковида можно и нужно создавать, но это не должно быть "кампанией навязывания" прививок, считает Путин.

"Конечно, можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания, это совершенно очевидная вещь", - сказал президент.