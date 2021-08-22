Рязанский заявил, что порядка 500 млрд рублей потребуется для выплаты всем пенсионерам

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Порядка 500 млрд рублей потребуется для выплаты по 10 тысяч рублей всем пенсионерам в России в 2021 году, сообщил ТАСС в воскресенье первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей.

"В России порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховые пенсии, где-то 3,5 млн человек, получающих социальные пенсии, плюс военные пенсионеры. То есть в общей сложности где-то порядка 500 млрд рублей на эту разовую выплату потребуется в 2021 году", - пояснил Рязанский.

Он добавил, что можно задействовать средства Пенсионного фонда России, федерального бюджета и резервной системы государства. "Если президент такие предложения вносит, то вполне естественно, что они все достаточно серьезно были обсуждены в правительстве, наверняка, эти средства уже заложены", - подчеркнул сенатор.

Рязанский предполагает, что данные выплаты поступят россиянам вместе с пенсией. "Я не думаю, что будут делать какой-то один день выплат. Для каждой категории установлены свои дни получения пенсии, эта единовременная выплата будет доначислена к пенсии", - сказал сенатор.