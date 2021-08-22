Путин: новый состав Госдумы должен будет донастроить систему поддержки семей с детьми

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что новый состав Госдумы донастроит систему поддержки семей с детьми.

"Эта система, которую мы сейчас сложили, пока полной не является. Задача будущего состава Госдумы, в том числе и партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16 лет, может быть до 17, до окончания школы, во всяком случае", - сказал глава государства в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".