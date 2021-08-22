На юге и Северном Кавказе российский триколор развернули на башнях и горных вершинах

ТАСС, 22 августа. Акции, посвященные Дню государственного флага России, проходят в воскресенье во всех регионах юга страны и Северного Кавказа - триколор разворачивают на высотных зданиях, у самых посещаемых объектов, на горных вершинах. В Ставрополье активисты ОНФ подняли российский флаг на самой высокой точке курортного региона Кавказских Минеральных Вод - горе Бештау.

"Восхождение началось в городе Лермонтове, - сообщил ТАСС координатор по работе со СМИ ОНФ в Ставропольском крае Кирилл Угрюмов. - Подняли на вершину Бештау, на 1,4 тыс. м над уровнем моря, достаточно большой флаг размером 5 на 3,5 м". В акции приняли участие до 15 человек.

В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС совершили восхождение на вершину Эльбруса, развернув триколор на высоте 5 642 - высшей точке Европы. В Северной Осетии 15 участников волонтерского штаба #МыВместе подняли трехметровый стяг на самой высокой точке Владикавказа - на Лысой горе. В Карачаево-Черкесии состоялось восхождение на Клухорский перевал, где развернули триколор в память о героических сражениях за перевалы Кавказа.

В Дагестане полотнище в цветах российского флага площадью 600 кв. м развернули на берегу Сулакского канала - одной из достопримечательностей. "Также полотнище российского триколора размером в 500 кв. м взмыло над Ирганайским водохранилищем в Унцукульском районе", - сообщил министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов. Флешмоб с развертыванием флагов прошел на центральной площади Махачкалы.

В Ингушетии трехцветное полотнище флага развернули над площадью перед Башней Согласия в Магасе. А в Чечне хоровая капелла "Илли" в рамках всероссийской хоровой акции "Под флагом страны" исполнила гимн России на смотровой площадке высотного комплекса "Грозный Сити", сказал ТАСС худрук творческого коллектива Тахир Дудаев. В Адыгее ко Дню российского флага приурочили традиционный слет талантливой молодежи. Вместе с главой республики Муратом Кумпиловым участники слета прошли от Хаджохской теснины до водопадов Руфабго.

"Зарядка с чемпионом" и патриотические акции

Большинство мероприятий, посвященных Дню российского флага, проходят на открытом воздухе или в онлайн-формате. Так, в Кисловодске дети и молодежь записали и разместили в соцсетях креативные видеоролики с триколором. Ставропольский краевой музей-заповедник провел онлайн-экскурсию о государственных символах России. В Железноводске праздник отметили "зарядкой с чемпионом". "Все участники зарядки были одеты в цвета российского флага, на съемках с квадрокоптера можно увидеть "живой" символический 200-метровый триколор", - рассказали в управлении по информполитике аппарата правительства края. В Краснодаре местные художники создали картину на фасаде здания, посвященную российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио, с использованием цветов российского триколора.

С особой торжественностью отметили День государственного флага России на Черноморском флоте. Состоялись построения с подъемом флага. "К мероприятиям присоединились воспитанники "Юнармии" и военно-патриотических клубов Республики Крым. Будущие защитники отечества приняли участие в торжественном митинге, посвященном празднованию памятной даты", - сказали в пресс-службе флота.

Вечером в цвета российского флага окрасятся знаковые объекты в крупных городах: в Сочи видеопроекцию триколора создадут на здании телебашни, в Ростове-на-Дону в цвета флага окрасятся телебашня и фасад стадиона "Ростов-Арена". В Черкесске проекция триколора появится на стеле Дружбы народов. А в Ставрополе празднование завершит самолет, который пролетит над городом с российским флагом.

Ровно 30 лет назад члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге. Официально его утвердили в качестве государственного флага 1 ноября 1991 года. День флага установили в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года.