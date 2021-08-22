Путин считает, что профилактике заболеваний должно быть отведено особое внимание

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" в воскресенье указал на важность работы в сфере профилактики заболеваний среди населения и выявления групп, требующих особого внимания со стороны медицинских специалистов.

"Очень важна профилактическая работа и профилактические осмотры. Работа идет, рассчитываю на то, что она будет продолжаться. Нам нужно выявлять контингент людей, которые требуют особого внимания со стороны специалистов для того, чтобы с ними работать и вовремя оказывать необходимую медицинскую помощь", - сказал он.

Президент также указал на то, что внедряемые в сфере здравоохранения информационные технологии значительно облегчают работу медицинских сотрудников и упрощают доступ пациентов к узким специалистам. "Все проще, прозрачнее, эффективнее. Не требуется вечное стояние в очередях. На информационное обеспечение медицины у нас отведены отдельные ресурсы. Уверены, все будет реализовываться, в том числе в рамках программы обновления первичного звена здравоохранения", - указал он.

Российский лидер также напомнил, что на программу модернизации было выделено в общей сложности 550 млрд рублей. "Программа запущена, и с 1 января она в работе. Вынуждены были в связи с пандемией перераспределить ресурсы и запустить ее в 2021 году, а не в 2020. Но она уже работает практически во всех регионах России", - добавил Путин.

Президент подчеркнул, что "Единая Россия" должна не только на уровне парламента, но на региональном уровне следить за тем, как идет работа на практике в этой области.