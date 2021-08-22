Руководитель центра "Сириус" выступила за разработку единого стандарта для школ в России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Разработка единого стандарта для школ в России с учетом современных программ развития детей позволит повысить качество, безопасность и доступность общего образования в стране. Об этом заявила руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями партии.

"Часто звучит пожелание провести капитальный ремонт существующих школ, тех родных сильных школ, которые дают системный результат. Сейчас правительство по итогам съезда "Единой России" готовит такую программу. После общения с педагогическими коллективами, с родительскими сообществами выяснилось, что, конечно, не достаточно просто вставить новые окна, покрасить стены, побелить потолок - школы должны стать новыми и по своему содержанию: по тем пространствам, которые созданы для развития детей. Речь идет о модернизации, которая предполагает новые образовательные программы, мы здесь предлагаем разработать стандарт новой школы, в котором учтены требования современных образовательных программ и доступной инклюзивной среды", - сказала Шмелева.

Она отметила, что в части инклюзии сейчас существует проблема невозможности детей с особенностями развития адаптироваться в школах, родители переводят их на домашнее обучение. По ее словам, разработка стандарта позволит решить основные задачи современного образования - повысить качество, безопасность и доступность общего образования. Шмелева добавила, что в школах также необходимо снизить непрофильную нагрузку педагогов, в том числе за счет цифровизации процессов отчетности за поверочные работы, составления графиков всех проверочных работ, снизить контрольные процедуры. По ее мнению, это позволит, в том числе, решить проблему привлечения молодых педагогов в школы.