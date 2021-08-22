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ЕГЭ

Руководитель центра "Сириус" считает процедуру ЕГЭ неоправданно зарегулированной

По мнению Елены Шмелевой, избыточность контрольных мероприятий в школах не приводит к повышению качества образования

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Неоправданно зарегулированной назвала процедуру проведения ЕГЭ руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями партии. По ее мнению, избыточность контрольных мероприятий в школах не приводит к повышению качества образования.

"Избыточность контрольных мероприятий сегодня не ведет к тому, что повышается качество. В школу нужно вернуть человеческое достоинство, начать доверять школе и учителю: не подменять контрольными процедурами его ответственность и результат. Надо разделить диагностику, которая помогает педагогу, и контрольные процедуры, по результатам которых применяются административные управленческие решения. Я имею ввиду и все выше сказанное и отдельно неоправданно зарегулированные процедуры проведения ЕГЭ", - сказала Шмелева.

Теги
РоссияЕГЭ"Единая Россия"Шмелева, Елена Владимировна
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