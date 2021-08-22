Путин призвал создать условия для трудоустройства людей с инвалидностью

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что задача создания условий для трудоустройства людей и ограничениями по здоровью должна решаться на всех возможных уровнях. Такое мнение он высказал в воскресенье на встрече с единороссами.

"Многие [граждане с ограничениями по здоровью] не работают, работает, к сожалению, по-моему, только одна треть", - сказал он.

"Первое, что нужно сделать, я все время об этом говорю, на уровне парламента, на уровне региональных органов власти, думать о том, чтобы создать условия для людей, которые хотят и могут работать", - указал Путин, подчеркнув, что, как правило, люди с ограниченными возможностями здоровья хотели бы трудоустроиться. "Нужно только создать для этого условия. Не буду вдаваться в детали, здесь есть о чем поговорить и еще больше - что сделать", - отметил он.

Президент также поднял вопрос о компенсациях за приобретенные за собственный счет средства реабилитации. "По имеющимся у меня сведениям, далеко не все, многие не получают этой компенсации, а многие получают только частично, в том числе это касается техники для реабилитации детей", - посетовал Путин.

Обращаясь к участникам встречи, он попросил обратиться особое внимание на этот вопрос. "Нужно в самое ближайшее время отреагировать на то, что здесь происходит", - призвал глава государства.

Путин также сделал акцент на реализации программы создания безбарьерной среды. "Это совсем недорого, много раз об этом говорили. Деньги выделены, нужно только чтобы при планировании это безусловно было исполнено. Безбарьерная среда должна развиваться", - подытожил он.