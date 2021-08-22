Путин поддержал создание системы социального казначейства

"Что касается социального казначейства - это очень важная структура, которая создается, которая должна работать", - сказал глава государства в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

По словам Путина, задача социального казначейства будет заключаться не только в том, чтобы разбюрократизировать осуществляемые и принятые решения, и не только в том, чтобы у людей был простой доступ к мерам поддержки от государства, но и в том, чтобы сами власти имели возможность проанализировать и посмотреть, что происходит в различных сферах, определить эффективность принимаемых мер и соответствующим образом потом на это реагировать.