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Путин поддержал создание системы социального казначейства

Задача социального казначейства, по словам президента, будет заключаться не только в том, чтобы разбюрократизировать осуществляемые и принятые решения, но и в том, чтобы власти имели возможность посмотреть, что происходит в различных сферах, определить эффективность принимаемых мер

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важность создания в стране системы социального казначейства.

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"Что касается социального казначейства - это очень важная структура, которая создается, которая должна работать", - сказал глава государства в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

По словам Путина, задача социального казначейства будет заключаться не только в том, чтобы разбюрократизировать осуществляемые и принятые решения, и не только в том, чтобы у людей был простой доступ к мерам поддержки от государства, но и в том, чтобы сами власти имели возможность проанализировать и посмотреть, что происходит в различных сферах, определить эффективность принимаемых мер и соответствующим образом потом на это реагировать.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"
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