Путин поддержал идею учредить День поисковика в России

Деньги пенсионерам и защита социальных выплат. Что говорил Путин на встрече с единороссами

"День поисковика - думаю, что он востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют. Давайте так и сделаем и обсудим [это], как только закончится предвыборная работа и будет сформирован парламент", - сказал Путин, обращаясь к Лаврову на встрече с единороссами в воскресенье.

Президент также выразил благодарность МИД РФ за работу по сохранению исторической памяти и правды в отношении событий Великой Отечественной войны. "Безусловно, я благодарен МИД за то, что вы последовательно проводите эту работу, и, вне всяких сомнений, мы будем всячески поддерживать тех, кто на общественном уровне, на уровне общественных организаций проводит эту работу", - добавил глава государства.

Ранее в августе Лавров в беседе с журналистами выдвинул инициативу об учреждении Дня поисковика. По словам министра, поисковые отряды выполняют очень "важную и благородную миссию".