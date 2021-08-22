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Путин: дистанционное обучение должно только дополнять традиционный формат образования

Президент РФ отметил, что педагогическая составляющая всегда имела большое значение в истории человечества

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал использовать все возможности дистанционного образования, но подчеркнул, что такой формат не заменит традиционное обучение с непосредственным участием педагогов. Такую оценку глава государства дал в воскресенье на встрече с единороссами.

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"Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой, - подчеркнул он. - Получение знаний чрезвычайно важно, но мы не должны человека превращать в машину, в робота. Это прежде всего Homo Sapiens, поэтому полноценным членом общества должен быть, гражданином нашей страны".

По словам президента, педагогическая составляющая всегда имела большое значение в истории человечества, "и в наше время [это] даже еще более актуальным становится". "На пользу людям использовать современные знания без того, чтобы человек стал полноценным гражданином, невозможно. Наоборот, это может привести к деструктивным результатам", - полагает Путин.

При этом президент уверен, что дополнять современное образование дистанционными форматами "можно и нужно" и "это нужно по-максимуму использовать в нашей стране". "Доступ к знаниям высококлассных специалистов с помощью современных дистанционных способов он, конечно, чрезвычайно важен. Это приводит к потрясающим эффектам. Это важно и для нас с учетом огромной территории, с помощью современных технологий можно добраться до самого маленького населенного пункта и послушать специалистов высочайшего мирового уровня и воспользоваться их знаниями", - пояснил Путин.

Глава государства также добавил, что будет продолжаться работа над планами по внедрению устойчивого скоростного интернета в школах. "Безусловно, все планы будут реализованы", - сказал президент.

Путин констатировал необходимость не допускать оттока высококлассных специалистов из страны. По его словам, работа над этим также идет, но "сделать нужно гораздо больше, чем сделано".

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