Путин заявил, что историческая память важна для любого народа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Государство будет всячески поддерживать волонтерское движение, в том числе в области увековечивания памяти о подвигах предков, поскольку историческая память "важна для любого народа, если он хочет сохраниться". Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Волонтерское движение - чрезвычайно важное направление работы, спасибо вам большое за то, что вы это делаете. Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее", - сказал он, реагируя на выступление руководителя организации "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой. "Историческая память важна не для тех, кого уже нет, их нет, важна для нас и для наших детей. Вот в чем дело, вот почему так значимо то, что вы делаете", - подчеркнул глава государства. "Мы всячески будем это поддерживать на государственном уровне", - заверил он.

В качестве примера сохранения исторической памяти Путин привел акцию "Бессмертный полк", назвав ее "рекой памяти, гордости" и благодарности предкам.

"Такой феномен сегодняшнего дня у нас - так называемый Бессмертный полк. Это же не полк, [полк] это только название, это река, человеческая река, река памяти, гордости, благодарности нашим предкам за то, что они для нас сделали, и надежды на лучшее будущее", - сказал он.

По мнению главы государства, "чтобы эта надежда была реализована, нужно, чтобы будущий состав Госдумы, ее ядро, "Единая Россия" эффективно работали". Он поблагодарил участников встречи "за то, что уже было сделано до сих пор" и пожелал им успехов в будущем.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией.