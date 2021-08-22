В ОНК сообщили, что в СИЗО "Лефортово" запретили Фургалу и другим заключенным спать днем

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Администрация СИЗО "Лефортово" в Москве запретила заключенным изолятора спать днем. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший в этом СИЗО экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и других арестантов.

"Фургал и другие заключенные, с которыми я говорил, рассказали мне, что администрация СИЗО запретила заключенным спать днем. Хотя лежать на кровати и даже закрывать при этом глаза им не запретили. Это непонятное решение, самое главное - неясно, как его будут контролировать. Есть вопросы к данному нововведению, мы постараемся выяснить, откуда оно взялось, и вернуть все как было, потому как сон, в том числе дневной, заключенным важен", - сообщил Мельников.

По его словам, заключенные СИЗО, в том числе Фургал, также выразили недовольство тем, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио. "Ранее в "Лефортово" было множество радиоточек, где можно было послушать актуальные новости. Теперь же работает почему-то только одна точка, где транслируют исключительно музыку. Сергей Иванович пошутил на этот счет, что с помощью этой музыки приобщается к прекрасному, но новости - это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя совершенно оторванными от мира", - отметил ответственный секретарь ОНК Москвы.

Мельников добавил также, что руководство "Лефортово" запретило заключенным брать с собой на прогулку питьевую воду. "Прогулочный дворик в "Лефортово" на пятом этаже. Не для всех заключенных поход туда является легким мероприятиям. Там есть инвалиды, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Питьевая вода им нужна", - подчеркнул правозащитник.

Он добавил, что члены ОНК направили обращение к администрации изолятора для устранения этих проблем и будут держать ситуацию на контроле, чтобы изменить ее в лучшую сторону.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено.