Путин: нужно снять формальности, мешающие использованию механизма "народного бюджета"

В воскресенье на встрече с представителями "Единой России" глава государства коснулся темы благоустройства жилой среды и напомнил о такой форме сотрудничества, как "народный бюджет", "когда инициативная группа местных граждан в количестве не менее десяти человек предлагает администрации решение первоочередных, на их взгляд, задач". "Это действительно эффективно, потому что кому как не людям яснее, что нужно сделать, чтобы благоустроить подъезд или двор, в котором играют их дети", - заметил Путин.

"Но есть формальные основания, которые не позволяют на всех территориях развернуть эту работу в рамках "народного бюджета". Эти формальности точно надо убрать, в том числе и в рамках работы по совершенствованию межбюджетных отношений, - подчеркнул он. - Все это в работе, в поле нашего внимания. Надеюсь, что "Единая Россия" будет поддерживать эти важнейшие процессы, которые протекают в нашем обществе на социальном и экономическом уровнях".

Говоря о проблемах в экологии, президент упомянул о 12 городах, где наиболее остро стоят такие вопросы. "Здесь есть соответствующие планы, соответствующие средства запланированы, выделяются. По некоторым направлениям работа идет в опережающем темпе. Главное нам здесь ничего не сломать, вовремя все реализовывать и не ограничиваться только этими 12 городами, у нас планы гораздо более широкие", - сказал Путин.

По его словам, усилия по улучшению экологической ситуации в стране должны "затронуть всю экономику, это связано с ее технологическим обновлением, с цифровизацией, с искусственным интеллектом, с переходом на более экологичные виды транспорта, с контролем за выбросами". "Здесь огромная работа, и она в целом финансово обеспечена, нужно только смотреть за тем, чтобы все исполнялось ритмично и в срок", - резюмировал президент.