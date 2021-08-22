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Восстановление экономики и обновление "Спутника V".
Восстановление экономики и обновление "Спутника V".
Восстановление экономики и обновление "Спутника V".
Восстановление экономики и обновление "Спутника V".
Восстановление экономики и обновление "Спутника V".
Пандемия COVID-19

Восстановление экономики и обновление "Спутника V". Главное о коронавирусе за 22 августа

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 747 087 случаев заражения, из них новых — 20 564 (минимум с конца июня). За сутки умерли 762 человека, за весь период — 176 044.
  • Путин заявил, что Россия практически восстановила докризисный уровень экономики. Также президент назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией. 
  • Число зарегистрированных в России смертей из-за ковида на этой неделе снизилось по сравнению с предыдущей (5 545 умерших против 5 618). Это произошло впервые с начала лета.
  • Ученые Центра им. Гамалеи сделали заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления вакцины "Спутник V", но пока такой необходимости нет, заявил директор учреждения Александр Гинцбург. В начале следующего года центр может начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 554 824 случаz заражения, из них новых — 1 661 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 211 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В мире вторую неделю выявляют свыше 4,5 млн заболевших ковидом. За семь дней в мире умерли 68,8 тыс. инфицированных коронавирусом.
  • Президент Чехии получит третью дозу вакцины от COVID-19 весной. Милош Земан также указал, что он будет готов поддержать идею обязательной вакцинации населения республики, если в Чехии начнется третья волна пандемии.
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