В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Усиление ветра до 25-27 м/с ожидается в Татарстане 22 и 23 августа. Соответствующее штормовое предупреждение распространило в воскресенье ГУ МЧС России по республике.

"От управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан поступило штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении - сильном ветре на территории Республики Татарстан. В ближайший час с сохранением до конца 22 августа, ночью и днем 23 августа на территории Республики Татарстан ожидается очень сильный ветер порывами 25-27 м/с", - сказано в сообщении.

В случае ухудшения погодных условий возможно падение деревьев, повреждение линий электропередачи, кровель зданий, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, также возможны повреждения остекления жилых и нежилых зданий, предупредили в ведомстве.