Эксперт: платформа занятости студентов должна работать по аналогии с сайтами вакансий

УЛЬЯНОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Дистанционная платформа занятости для студентов должна работать в формате сайта по поиску вакансий. Об этом сообщил ТАСС председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий.

В июне 2020 года Красноруцкий предложил создать онлайн-ресурс занятости, который позволит решить проблему с трудоустройством молодежи, особенно после завершения пандемии. Предложение поддержал Общероссийский народный фронт.

"Мы пока высказали такую инициативу, потому что это важно и нужно, чтобы была некая дистанционная платформа, на которую любой студент, любой выпускник мог бы зайти и посмотреть на перспективы, какие есть у него возможности в том самом регионе, из которого он приехал, либо там, где он учится. <…> Она будет работать по аналогии с сайтами по поиску работы", - сказал Красноруцкий, который входит в состав жюри конкурса в рамках программы "Пространство развития".

По мнению Крансоруцкого, заказчиком разработки такой платформы должно выступить Министерство науки и высшего образования России. "С одной стороны, в ней выступают работодатели, которым нужны специалисты по соответствующим направлениям. С другой стороны, это сами студенты, которые хотят либо во время учебы подрабатывать, либо уже близки к выпуску и хотят проходить стажировку на этих предприятиях и в дальнейшем там закрепиться и продолжать работу", - уточнил он.

Председатель РСМ добавил, что такая платформа поможет в адаптации студентов после окончания образовательных учреждений. "Проблема не в том, что некуда пойти работать. Проблема в незнании, в отсутствии информации, где можно было бы применить свои навыки", - отметил он.

В Ульяновске в онлайн-формате работают 12 площадок для развития в рамках федеральной программы Российского союза молодежи "Пространство развития". Проектные команды из малых городов и сел России до 23 августа подведут итоги реализации своих инициатив, направленных на социальное развитие муниципалитетов, а также представят результаты деятельности молодежных сообществ и некоммерческих организаций. Лучшие команды смогут выиграть гранты от Росмолодежи на реализацию своих инициатив.