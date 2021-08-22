Круговой маршрут по Нижегородскому кремлю открылся спустя 230 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Круговой маршрут по боевому ходу Нижегородского кремля протяженностью более двух км стал доступен для посещения спустя 230 лет. Его открыли акцией, приуроченной к 800-летию города и Дню государственного флага, передает корреспондент ТАСС.

Боевой ход - это мощеный кирпичом "тротуар" вверху стены, дающий возможность быстрого перемещения по периметру всей крепости. После того как в XVIII веке из-за катастрофического оползня были утрачены Зачатьевская и Борисоглебская башни вместе с участком стены в 200 м, круговой проход по кремлевской стене стал невозможен.

"Нет ни одного Кремля в России, где полностью замкнут боевой ход. <…> Историография говорит, что с XVIII века никогда Кремль не имел замкнутого боевого хода. В какой-то момент то одна, то другая часть стены либо была с трещинами, либо сползала - в общем, это было невозможно. <…> Настал момент, когда мы можем сомкнуть наши руки и замкнуть круг", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Во время акции 2 тыс. приглашенных нижегородцев и гостей города выстроились по всей длине двухкилометрового боевого хода и взялись за руки, вместе с ними - губернатор Глеб Никитин, нижегородские спортсменки Дина и Арина Аверина, а также Анастасия Максимова. После этого участники растянули на участке хода у Дмитровской башни российский триколор в честь празднуемого 22 августа Дня флага страны. Каждому из тех, кто поднялся на боевой ход, раздали памятные медали и занесли в почетную книгу.

По словам замгубернатора региона Андрея Бетина, возможность открыть круговой маршрут появилась после того, как в 1970 и 2012 годах восстановили утраченные башни. Для их реставрации за счет установленных 3 тыс. свай укрепили склон, на котором стоит Кремль. Бетин пояснил, что сейчас завершается реставрация самих башен, которые откроют позже.

"По боевому ходу будет организовано музейное пространство "Петля времени", который позволит с восьми башен пройти по каждому веку нашей истории и замкнуть его на Дмитровской башне. Это будет очень круто и для того, чтобы даже пройти этот маршрут, понадобится больше трех-четырех часов", - сказал он, добавив, что количество посетителей Нижегородского кремля в 2024 году должно вырасти до 10 млн человек.

Нижегородский кремль

Нижегородский кремль - средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Входит в число наиболее ценных архитектурных памятников России. Кремль является вторым по размеру после Московского, он находится в историческом центре города. Его территория - одно из самых популярных мест для посещения туристов.