Около 250 тыс. деревьев посадят в Нижегородской области осенью

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Нижегородская область стала вторым регионом после Якутии, где началась всероссийская акция "Сохраним лес". До конца октября в регионе высадят около 250 тысяч деревьев, сообщает в воскресенье пресс-центр акции.

"Нижний Новгород принял эстафету всероссийской акции в День государственного флага. "Сохраним лес" стартовал накануне, 21 августа, в Якутии. В Нижегородской области лесопосадочный сезон продлится до конца октября. В рамках акции "Сохраним лес" и национального проекта "Экология" будет высажено около четверти миллиона деревьев на площади более 60 гектаров", - говорится в сообщении.

В воскресенье посадки деревьев прошли в парке "Швейцария", где завершается благоустройство. Несколько десятков саженцев рябины, липы, каштана, бархата и ивы высадили местные жители, которые приходили семьями, а также приглашенные гости.

"Нижний Новгород празднует свое 800-летие, для нас эта акция имеет особое значение. Город, как и регион в целом, растет, развивается, становится более экологичным", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чьи слова приводятся в сообщении.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.