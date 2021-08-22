Задержанные из-за природного пожара в Самарской области поезда продолжили путь

ТАСС, 22 августа. Задержанные из-за пожара в полосе отвода пассажирские поезда сообщением между Москвой, Оренбургом и Орском отправились в путь с территории Самарской области с опозданием от одного до четырех часов, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале Южно-Уральской железной дороги.

"Пассажирский поезд №138 Москва - Оренбург отправился со станции Заливная в 19:28 с задержкой 4 часа 21 минуту, поезд №132 Москва - Орск отправился со станции Богатое в 19:23 с задержкой 3 часа 06 минут, поезд №137 Оренбург - Москва отправился со станции Неприк в 20:02 с задержкой 3 часа 15 минут", - сказано в сообщении.

Пригородный поезд №6748 сообщением Кинель - Колтубанка, как уточняется в сообщении, также был задержан. Он отправился со станции Богатое в 19:50 с задержкой 1 час 13 минут.

Тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области продолжается второй день. Из-за пала травы в субботу огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". По данным МЧС, на утро воскресенья площадь активного горения составляла 100 га, существовала угроза двум населенным пунктам. В воскресенье огонь перекинулся на постройки в двух селах, там уничтожено 18 построек различного назначения.