ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали немедленно начать поставку гуманитарной помощи в Афганистан

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвали мировое сообщество немедленно организовать доставку при помощи авиатранспорта грузов гуманитарного назначения для нуждающегося населения Афганистана. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в воскресенье в Женеве.

"ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают немедленно открыть гуманитарный воздушный мост для стабильной и беспрепятственной доставки помощи в Афганистан", - отмечается в документе. У обеих организаций нет возможности осуществлять поставки необходимых материалов в страну, так как "в настоящий момент ни одному самолету коммерческого рейса не разрешено приземляться в Кабуле". С подобными трудностями сталкиваются и другие гуманитарные агентства, говорится в заявлении.

На фоне роста гуманитарных потребностей в Афганистане возможности их удовлетворения "быстро уменьшаются", подчеркивается в тексте. В последние дни внимание было сосредоточено на эвакуации иностранного персонала и наиболее уязвимых афганцев, однако в этих условиях "массовые гуманитарные нужды большинства населения не должны и не могут быть оставлены без внимания", говорится в документе. Этим обусловлен призыв ВОЗ и ЮНИСЕФ обеспечить беспрепятственную доставку "лекарств и других жизненно важных поставок для миллионов нуждающихся в помощи людей, включая 300 тысяч человек, ставших перемещенными лицами за последние два месяца".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.