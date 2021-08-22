ДУМ Подмосковья возмутилось массовым задержанием мусульман в Котельниках во время молитвы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) опубликовало заявление о задержании 600 человек в духовном центре в подмосковных Котельниках во время пятничной молитвы, в котором возмутилось действиями сотрудников правоохранительных органов и назвало их кощунственной практикой. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном сайте Совета муфтиев России.

"В священный для всех мусульман пятничный день, 20 августа 2021 года, когда мусульмане г. о. Котельники собрались на коллективную молитву, в мусульманский центр вторглись сотрудники правоохранительных органов. Духовное управление мусульман Московской области прекрасно осознает ответственность, лежащую на органах правопорядка и силовых структурах, в обеспечении безопасности граждан, однако наряду с этим духовное управление, как и все мусульмане региона, крайне возмущены и обеспокоены бесцеремонными методами проведения подобных проверок и рейдов", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что духовное управление подаст официальные заявления в соответствующие органы и ведомства "с целью предотвращения проведения последующих проверок в таком оскорбляющем и попирающем права верующих формате".

Отмечается, что до настоящего времени правоохранительные органы официально так и не назвали причину рейда, из-за которого было прервано пятничное богослужение мусульман, "заблокированы на несколько часов сотни и задержаны десятки верующих, а происходящее вокруг напоминало сцены задержания особо опасных преступников".

В ДУМ МО заявляют, что мусульманские центры являются не "зонами повышенной опасности", а местами поклонения Богу, духовно-нравственного просвещения и воспитания, милосердия и помощи людям. Кроме того, такие центры "являются официально зарегистрированными религиозными организациями, действуют в соответствии с законодательством РФ и реализуют свое законное право на совместное вероисповедание религии, закрепленное в Конституции РФ".

В духовном управлении подчеркивают, что "подобные рейды в мусульманских храмах вызывают напряженность в среде верующих, подрывают авторитет официального духовенства" и веру прихожан в справедливость государственно-конфессиональных отношений. "Более того, подобное пренебрежение правами мусульман и неуважение к их культовым местам поклонения могут привести к тому, что верующие во избежание очередной унизительной проверки перестанут посещать коллективные молитвы на официальных площадках, а начнут молиться на самоорганизованных (подпольных). Думаем, не стоит объяснять негативные последствия такого исхода", - сообщается в документе.

Об инциденте

Ранее сообщалось, что 20 августа правоохранительные органы задержали для проверки документов 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты, к ночи всех задержанных отпустили. Со слов адвоката Марии Красовой, оказывавшей юридическую помощь задержанным, ни на кого из них не составили никаких протоколов - ни о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении.

После инцидента в пресс-службе ДУМ МО сообщили ТАСС, что пытаются выяснить у правоохранителей, с чем связано массовое задержание верующих в духовном центре во время традиционной пятничной молитвы, и отметили, что подобные задержания в подмосковных мечетях происходили и ранее.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что визит в мечеть и задержание верующих были связано с поиском нелегальных мигрантов.