Около 400 афганцев обратились к посольству РФ за помощью

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Порядка 400 граждан Афганистана с гражданством РФ обратились к российскому посольству в Кабуле за помощью, чтобы выехать из страны. Об этом в воскресенье сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-1".

"Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошел по вине американцев внутри Кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 - это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства", - сказал он.