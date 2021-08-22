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Смена власти в Афганистане

Около 400 афганцев обратились к посольству РФ за помощью

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Порядка 400 граждан Афганистана с гражданством РФ обратились к российскому посольству в Кабуле за помощью, чтобы выехать из страны. Об этом в воскресенье сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-1".

"Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошел по вине американцев внутри Кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 - это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства", - сказал он.

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АфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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