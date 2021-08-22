Юг России и Дальний Восток окажутся в эпицентре непогоды в ближайшие дни

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ливни и шквалистые усиления ветра прогнозируются в Краснодарском крае, Волгоградской области, Ставрополье, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии в ближайшие дни. Сильные дожди также ожидаются в Бурятии, Хабаровском, Приморском краях, Якутии и Амурской области, что осложнит ситуацию паводковую ситуацию, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 м/с. Но наиболее неблагоприятная погода будет в Волгоградском крае - там будет ветер до 27 м/с. Сильные дожди также прогнозируются в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии", - сообщил он.

По словам Вильфанда, опасная погода затронет также ряд регионов Дальнего Востока, что неблагоприятно скажется на паводковой ситуации на Амуре.

"На юге Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области на юге Якутии, прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди. Это будет способствовать подъему уровня воды в Амуре от Хабаровска и ниже по течению", - рассказал он.

К среде, 25 августа, непогода доберется и до Приморского края. Там пройдет сильный дождь, сообщил метеоролог.