СМИ: британская королева распорядилась подготовиться к суду с принцем Гарри

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sun со ссылкой на неназванный источник в Букингемском дворце.

"Чувство, которое испытывают на самом верху [королевской семьи], заключается в том, что всему есть предел", - сказал собеседник газеты, добавив, что Ее Величество "выведена из себя постоянными нападками". "До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут", - добавил источник.

По его словам, "команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни". Основное внимание сосредоточено на мемуарах, работу над которыми, как сообщалось в июле, начал принц Гарри. Сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза обещал впервые подробно рассказать о своем "опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его" как личность. Книга должна быть опубликована в конце 2022 года американским издательством Penguin Random House.

"Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни", - сказал источник. Он сообщил, что предупреждение может быть направлено и в издательский дом. Как уточняет The Sun, Букингемский дворец отказался официально комментировать публикацию.

О переезде за океан

Принц Гарри и его жена американка Меган Маркл более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. После этого они дали несколько скандальных интервью, обвинив членов королевской семьи и их окружение в расизме и равнодушии к проблемам супругов. Никакие имена при этом названы ими не были.

Герцог и герцогиня переехали в США, приобрели дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где сейчас воспитывают подрастающего сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским Netflix.