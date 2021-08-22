Самарские власти окажут материальную поддержку пострадавшим из-за природного пожара

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Материальная поддержка будет оказана жителям поселков Гвардейцы и Немчанка Самарской области, чье жилье пострадало в результате природного пожара, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на заседании межведомственного оперативного штаба по борьбе с природными пожарами в воскресенье. По данным министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновой, на вечер воскресенья заявления на оказание помощи поступили от 17 жителей двух поселков.

"Специалисты управления социальной защиты населения и центра социального обслуживания со вчерашнего дня работали и были задействованы в оказании помощи как психологической, так и подготовки документов для оказания материальной помощи. Непосредственно выезжали в село Гвардейцы. Работали и в ПВР (пункте временного размещения, - прим. ТАСС), который размещался в общежитии колледжа. На сегодня приняты заявления и подготовлены документы для оказания экстренной помощи для решения неотложных нужд 17 человек. В Гвардейцах - четыре семьи, [в которых] семь человек, в селе Немчанка приняли документы на шесть семей [из] 10 человек", - рассказала Антимонова.

По решению Азарова на первоочередные нужды пострадавшим будет выплачено по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. "Сейчас мы отрабатываем в соответствии с постановлением 45 (постановление правительства Самарской области от 18.02.2009 № 45 "Порядок оказания материальной помощи семьям лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций" - прим. ТАСС) возможные выплаты по нескольким направлениям. Те, кто у нас пострадали <...> в легкой степени, каждый человек имеет право получить по 100 тыс. рублей. Ущербу имущества предусмотрена отдельная строка в постановлении - по 100 тыс. рублей каждая семья имеет право получить. Это общая сумма на семью", - сообщила министр социально-демографической и семейной политики.

Помимо этого, в муниципальных районах также предусмотрена выплата при утрате жилья по 350 тыс. рублей. По решению главы региона с каждым погорельцем будет проведена индивидуальная работа, чтобы точнее определить необходимые суммы поддержки - с учетом численности семьи и стоимости квадратного метра в данном муниципалитете.

Тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области продолжается второй день. Из-за пала травы в субботу огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". По данным МЧС, на утро воскресенья площадь активного горения составляла 100 га, существовала угроза двум населенным пунктам. В воскресенье огонь перекинулся на строения в двух селах, там уничтожено 18 построек различного назначения.