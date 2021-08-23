Движение транспорта на трассе М-7 во Владимирской области восстановили

ТАСС, 23 августа. Движение на федеральной трассе М-7 "Волга" во Владимирской области, которое ранее было перекрыто из-за повреждения опоры, восстановили. Об этом сообщила пресс-служба Управления дорог "Москва - Нижний Новгород".

В воскресенье федеральную трассу М-7 "Волга" временно перекрыли на 168-м км в Собинском районе Владимирской области из-за повреждения П-образной опоры в результате ДТП. В ночь на 22 августа грузовой автомобиль, двигавшийся в сторону Москвы, задел опору поднятым кузовом. Специалисты оценили состояние конструкции и пришли к выводу, что существует угроза ее падения на проезжую часть.

"Движение на 168-м км М-7 "Волга" во Владимирской области с 23:30 восстановлено в штатном режиме. Дорожные службы завершили демонтаж П-образной опоры", - говорится в сообщении.

Проезд по участку трассы в Собинском районе был закрыт с 17:00 22 августа. Транспорт пускали в объезд. В работах по демонтажу опоры были задействованы 10 специалистов и восемь единиц техники, в том числе три автокрана и две подъемные вышки.