В Нижнем Новгороде открыли концертом оркестра воссозданную сцену Александровского сада

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Воссозданную историческую сцену-ракушку Александровского сада Нижнего Новгорода открыли в рамках благоустройства по программе "Среда 800" к юбилею города концертом камерного оркестра "Солисты Нижнего Новгорода". Оркестром управлял нижегородец, номинант Grammy, главный дирижер Шотландского камерного оркестра Максим Емельянычев, передает корреспондент ТАСС.

"Сцена-ракушка в Александровском саду несколько десятилетий была одним из ключевых элементов горьковского культурного ландшафта. На ней выступали музыканты с мировым именем, послушать которых приходили тысячи жителей и гостей города. В начале 1990-х сцена была утрачена, а территория вокруг деградировала. Вместе с этим, был огромный общественный запрос на ее восстановление. К 800-летию Нижнего Новгорода удалось запустить проект полного обновления Александровского сада и одним из главных элементов стало именно восстановление сцены", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Солировали во время концерта Дмитрий Синьковский (скрипка) и Елена Давыдова (скрипка). В программу концерта вошли композиции эпохи барокко - произведения Генделя "Музыка на воде", "Музыка для королевского фейерверка", а также концерты и арии из опер Вивальди.

"Первый же вечер показал, насколько востребован такой формат мероприятий. Сцена обязательно будет использоваться для проведения концертов, лекций, творческих встреч", - добавил Никитин.

Концертная площадка "Ракушка" изготовлена по индивидуальному заказу. Сцену украсили декоративным слоем из клееной древесины, который обработали защитной прозрачной пропиткой. Она оборудована регулируемым освещением и складным амфитеатром для оркестра. "Ракушка" повернута к Чкаловской лестнице, а перед ней разместили места для зрителей и небольшое пространство для представлений.

Открытая летняя эстрада была построена в Александровском саду в 1958 году по инициативе народного артиста РСФСР, дирижера Израиля Гусмана, который был профессором Нижегородской консерватории.