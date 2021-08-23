Синоптики сообщили, что летняя погода сохранится в Центральной России на этой неделе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Летняя погода в Центральном федеральном округе (ЦФО) продлится ближайшие пять-шесть дней минимум. Температура будет близка к климатической норме, хотя избалованным аномальным теплом жителям округа это может показаться осенней прохладой, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас более прохладная погода, но температура близка к норме. Она кажется холодной, кажется, что наступила осень, но ничего подобного. Пока идет совершенно нормальное лето, осень не наступила. Более того, к выходным существует вероятность повышения температуры до 25 градусов в Москве. Такая ситуация актуальна для всего Центрального федерального округа. Нормы, конечно, везде разные, но к середине недели температура во всех регионах приблизится к ним", - рассказал он.

По мнению Вильфанда, жителей ЦФО разбаловало аномальное тепло в течение лета, поэтому теперь им сложно воспринимать нормальный летний климат. Он кажется им осенней прохладой.

"Мы как-то немного разбаловались. Забыли, что такое нормальное лето. Еще Александр Сергеевич Пушкин писал: "Наше северное лето, / Карикатура южных зим, / Мелькнет и нет: известно это, / Хоть мы признаться не хотим". Лето в наших широтах все-таки не может быть тропическим", - отметил метеоролог.