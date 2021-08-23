Фальков: научно-образовательные центры увеличат вклад в развитие субъектов России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Работа научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня позволит увеличить вклад исследовательских институтов и университетов в социально-экономическое развитие субъектов РФ. Некоторым НОЦ потребуется до 10 лет, чтобы сделать это направление одним из приоритетов региона, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"НОЦ позволит значительно увеличить вклад научно-исследовательских институтов и университетов в социально-экономическое развитие и сделать это направление одним из приоритетов региона. За год или за два такую задачу не решить, безусловно. На наш взгляд, это потребует пять, семь, а где-то и десять лет", - рассказал министр.

Фальков отметил, что НОЦ позволят субъектам РФ, которые исторически не были лидерами научно-технологического развития страны, "перезагрузить повестку". Некоторые центры могут не показать заявленный результат. "Но первые неплохие результаты уже есть. В Белгороде, в Перми, в Кемерове Кузбасский НОЦ, в Западной Сибири", - добавил он.

НОЦ - особые межрегиональные структуры, подразумевающие партнерство образовательных и научных организаций с компаниями реального сектора экономики. К научным интересам данных центров относятся, в частности, климат и экология, рациональное природопользование, биотехнологии, изучение новых энергоносителей, вопросы продовольственного обеспечения.