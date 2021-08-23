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Аномальная жара ожидается в Поволжье, Западной Сибири на Урале в ближайшие дни

Температура воздуха будет подниматься выше 30 градусов тепла, местами синоптики прогнозируют жару до 40 градусов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Аномальная жара прогнозируется в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири до конца рабочей недели. В Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6 градусов, а в Уральском и Сибирском федеральных округах - на 8-11 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Необычайно высокие температуры наблюдаются в Поволжье и на Урале, эта ситуация будет продолжаться. В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6-9 градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях - на 8-11 градусов. Жара колоссальная", - рассказал он.

По данным Гидрометцентра, в Ханты-Мансийском автономном округе температура будет достигать 33 градусов тепла, в Омской области - 31-33 градусов, в Свердловской и Курганской областях - 36 градусов, в Башкортостане - 38-40 градусов тепла.

Теги
РоссияТюменская областьБашкортостанОмская областьСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округВильфанд, Роман Менделевич
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