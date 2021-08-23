Аргентина получила бесплатно от Испании 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 августа. /ТАСС/. Самолет с 400 тыс. дозами вакцины от коронавируса британско-шведской компанией AstraZeneca, подаренными Испанией Аргентине, прибыл в воскресенье в южноамериканскую страну. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

"Этим утром в международный аэропорт Эсейсы прибыл рейс AR133 Aerolineas Argentinas с новой партией в количестве 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые были переданы в дар нашей стране правительством Испании. Таким образом, с начала реализации плана вакцинации от SARS-CoV-2 Аргентина получила более 47,5 млн вакцин", - говорится в сообщении.

Испания обещала передать бесплатно странам Латинской Америки 7,5 млн доз вакцин от коронавируса. По словам Минздрава Аргентины, полученные дозы будут использованы для вакцинации жителей, которые ожидают вторую прививку от коронавируса.

К настоящему моменту в южноамериканской республике первой дозой вакцины привиты 27,2 млн человек, оба компонента получили 11,9 млн. В стране проживают 45,8 млн человек. Для иммунизации населения там применяют российскую вакцину "Спутник V", а также препараты, разработанные компаниями AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. С начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились 5,1 млн человек, умерли 110 тыс.