Синоптики прогнозируют обострение ситуации с лесными пожарами в нескольких регионах России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Поволжье, Хабаровском крае, на Урале и юге Якутии в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Высокая пожарная опасность из-за жары прогнозируется в Приволжском федеральном округе и на Урале. Могут возникать естественные очаги пожаров в лесах", - рассказал он.
По словам Вильфанда, высокий риск возникновения новых лесных пожаров также прогнозируется в ближайшие дни на юге Якутии и в Хабаровском крае.
"Сложная ситуация, поскольку наблюдаются высокие температуры, [ожидается] на юге Якутии и в Хабаровском крае", - отметил метеоролог.
О ситуации с лесными пожарами
По данным Авиалесоохраны на 00:00 мск 23 августа, на территории Российской Федерации действовало 163 лесных пожара на площади 1 189 186 га, по которым проводились работы по активному тушению.
Введен режим ЧС в 6 субъектах Российской Федерации: на всей территории республик Марий Эл, Якутия, в двух муниципальных образованиях (м. о.) Мордовии, в одном м. о. Челябинской области, в одном м. о. Иркутской области, в одном м. о. Чукотского АО.