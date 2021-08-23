{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Синоптики прогнозируют обострение ситуации с лесными пожарами в нескольких регионах России

Высокий риск возникновения новых очагов возгораний есть в Поволжье, Хабаровском крае, на Урале и юге Якутии

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Поволжье, Хабаровском крае, на Урале и юге Якутии в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Высокая пожарная опасность из-за жары прогнозируется в Приволжском федеральном округе и на Урале. Могут возникать естественные очаги пожаров в лесах", - рассказал он.

По словам Вильфанда, высокий риск возникновения новых лесных пожаров также прогнозируется в ближайшие дни на юге Якутии и в Хабаровском крае.

"Сложная ситуация, поскольку наблюдаются высокие температуры, [ожидается] на юге Якутии и в Хабаровском крае", - отметил метеоролог.

 

О ситуации с лесными пожарами

 

По данным Авиалесоохраны на 00:00 мск 23 августа, на территории Российской Федерации действовало 163 лесных пожара на площади 1 189 186 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Введен режим ЧС в 6 субъектах Российской Федерации: на всей территории республик Марий Эл, Якутия, в двух муниципальных образованиях (м. о.) Мордовии, в одном м. о. Челябинской области, в одном м. о. Иркутской области, в одном м. о. Чукотского АО.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутияХабаровский крайВильфанд, Роман Менделевич
Пандемия COVID-19
Хабаровский край вернулся к допандемийному уровню безработицы
Он составляет менее 1%, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Михаил Дегтярев
Читать полностью