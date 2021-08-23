Все школы Хабаровского края будут работать с 1 сентября в очном режиме

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Обучение во всех школах Хабаровского края будет организовано в очном режиме. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.

"Друзья, сегодня с утра провели совещание по готовности к новому учебному году в школах региона. Все школьники будут учиться очно, никакой дистанционки. Плюс особый фокус на пожарной безопасности и антитеррористической защищенности", - написал Дегтярев.

В министерстве образования и науки Хабаровского края ранее сообщали ТАСС, что линейки 1 сентября пройдут очно, но отдельно для каждого класса с приглашением учителей и родителей при обязательном соблюдении всех мер профилактики или на открытом воздухе. Студенты высших учебных заведений также будут обучаться очно, несмотря на достаточно высокие показатели распространения коронавирусной инфекции в регионе.

В Хабаровском крае за сутки зарегистрировано 309 новых случаев заболевания COVID-19, месяц назад, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, фиксировалось около 320-325 случаев за сутки. Всего с начала пандемии коронавирусом в крае заболели свыше 72,3 тыс. человек, умер 671 человек. По информации регионального Минздрава, для лечения больных с COVID-19 развернуто 1 809 коек, свободно 406 из них.

В регионе идет активная прививочная кампания. Привито от коронавирусной инфекции 300 063 жителя края, полностью завершили вакцинацию 250 316 человек.