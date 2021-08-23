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Иркутскую область предложили подключить к эксперименту по взиманию курортного сбора

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной, предлагается также дать регионам возможность самим выбирать, на какие цели направлять курортный сбор

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области предложили подключить регион к эксперименту по взиманию туристического сбора. Соответствующие письма региональное агентство по туризму направило в заксобрание области и в Ростуризм.

"Было направлено письмо с предложениями о присоединении Иркутской области на период до 31 декабря 2022 года в качестве пилотной территории по проведению эксперимента с введением курортного сбора", - сообщила в понедельник ТАСС руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, уточнив, что речь идет о сумме не более 100 рублей с человека.

Власти Приангарья также предложили дать регионам возможность самостоятельно решать, на какие именно цели направлять курортный сбор. "Сейчас в законе прописано, что курортный сбор идет на создание рекреационной, курортной инфраструктуры, а мы предлагаем передать субъектам право самим решать, на какую инфраструктуру направлять [собираемые деньги]. У Иркутской области, например, большой потенциал с точки зрения деревянного зодчества, и мы считаем, что для нас было бы целесообразнее направлять сбор, в частности, на реставрацию памятников зодчества. Или на строительство экологических троп", - пояснила Сливина.

В Иркутской области основным туристическим направлением является озеро Байкал. Отправная точка на берега озера - Иркутск, где расположен международный аэропорт. Перед отъездом на Байкал путешественники, как правило, осматривают достопримечательности Иркутска, где сосредоточено большое количество памятников деревянного зодчества. А вокруг Байкала создана сеть экологических троп, по которым ходят туристы.

В 2017 году в РФ был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Алтае, Ставрополье и Кубани курортный сбор уже взимают, Крым участие в эксперименте отложил.

Власти Ставрополья ранее сообщали, что по итогам 2021 года регион может собрать 357 млн рублей курортного сбора, а с начала проведения эксперимента, то есть с 1 мая 2018 года, было собрано 784 млн. Губернатор края Владимир Владимиров, отмечая положительный эффект, предложил перевести курортный сбор в регионе из экспериментальной фазы на постоянную основу. На Кубани за два года собрали 370 млн рублей. Размер курортного сбора регулируется федеральным законом: он не должен превышать 100 рублей и может быть дифференцирован в зависимости от сезона, времени пребывания туриста.

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