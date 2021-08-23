Иркутскую область предложили подключить к эксперименту по взиманию курортного сбора

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области предложили подключить регион к эксперименту по взиманию туристического сбора. Соответствующие письма региональное агентство по туризму направило в заксобрание области и в Ростуризм.

"Было направлено письмо с предложениями о присоединении Иркутской области на период до 31 декабря 2022 года в качестве пилотной территории по проведению эксперимента с введением курортного сбора", - сообщила в понедельник ТАСС руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, уточнив, что речь идет о сумме не более 100 рублей с человека.

Власти Приангарья также предложили дать регионам возможность самостоятельно решать, на какие именно цели направлять курортный сбор. "Сейчас в законе прописано, что курортный сбор идет на создание рекреационной, курортной инфраструктуры, а мы предлагаем передать субъектам право самим решать, на какую инфраструктуру направлять [собираемые деньги]. У Иркутской области, например, большой потенциал с точки зрения деревянного зодчества, и мы считаем, что для нас было бы целесообразнее направлять сбор, в частности, на реставрацию памятников зодчества. Или на строительство экологических троп", - пояснила Сливина.

В Иркутской области основным туристическим направлением является озеро Байкал. Отправная точка на берега озера - Иркутск, где расположен международный аэропорт. Перед отъездом на Байкал путешественники, как правило, осматривают достопримечательности Иркутска, где сосредоточено большое количество памятников деревянного зодчества. А вокруг Байкала создана сеть экологических троп, по которым ходят туристы.

В 2017 году в РФ был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Алтае, Ставрополье и Кубани курортный сбор уже взимают, Крым участие в эксперименте отложил.

Власти Ставрополья ранее сообщали, что по итогам 2021 года регион может собрать 357 млн рублей курортного сбора, а с начала проведения эксперимента, то есть с 1 мая 2018 года, было собрано 784 млн. Губернатор края Владимир Владимиров, отмечая положительный эффект, предложил перевести курортный сбор в регионе из экспериментальной фазы на постоянную основу. На Кубани за два года собрали 370 млн рублей. Размер курортного сбора регулируется федеральным законом: он не должен превышать 100 рублей и может быть дифференцирован в зависимости от сезона, времени пребывания туриста.