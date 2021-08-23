Более 100 пар поженились в Москве в День государственного флага

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более сотни пар поженились в столице в День государственного флага России, сообщается на сайте мэра Москвы в понедельник.

"В прошедшие пятницу, субботу и воскресенье в Москве поженились более 2 тыс. пар. Эти выходные стали рекордными по количеству свадеб за летний сезон из-за красивой даты 21.08.2021, которая стала самой популярной среди молодоженов в этом году. В зеркальную дату поженились более 1100 пар. Также 22 августа отмечали День государственного флага, для бракосочетания эту дату выбрали максимально возможное количество пар - более 100", - говорится в сообщении со ссылку на пресс-службу столичного Управления ЗАГС.

Во Дворцах бракосочетания № 1, 3 и 4 поздравили молодоженов и вручили флаги в цветах российского триколора.

Также церемонии бракосочетания впервые прошли в ночное время - с 21 на 22 августа на станции метро "Маяковская". Там поженились две пары.

Подать заявление на заключение брака и выбрать выездную площадку можно онлайн на сайте mos.ru и на едином портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина составляет 350 рублей.