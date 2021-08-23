{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 100 пар поженились в Москве в День государственного флага

Также впервые церемонии бракосочетания прошли в ночное время - с 21 на 22 августа на станции метро "Маяковская"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более сотни пар поженились в столице в День государственного флага России, сообщается на сайте мэра Москвы в понедельник.

На эту тему
История и характеристики государственного флага России
История и характеристики государственного флага России

"В прошедшие пятницу, субботу и воскресенье в Москве поженились более 2 тыс. пар. Эти выходные стали рекордными по количеству свадеб за летний сезон из-за красивой даты 21.08.2021, которая стала самой популярной среди молодоженов в этом году. В зеркальную дату поженились более 1100 пар. Также 22 августа отмечали День государственного флага, для бракосочетания эту дату выбрали максимально возможное количество пар - более 100", - говорится в сообщении со ссылку на пресс-службу столичного Управления ЗАГС.

Во Дворцах бракосочетания № 1, 3 и 4 поздравили молодоженов и вручили флаги в цветах российского триколора.

Также церемонии бракосочетания впервые прошли в ночное время - с 21 на 22 августа на станции метро "Маяковская". Там поженились две пары.

Подать заявление на заключение брака и выбрать выездную площадку можно онлайн на сайте mos.ru и на едином портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина составляет 350 рублей.

Арктический фестиваль в Териберке посетили более 5 тыс. человек из 27 регионов
Фестиваль проводится с 2014 года
Читать полностью