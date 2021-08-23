В Москве началась заявочная кампания на "Абилимпикс-2021"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Заявочная кампания на VII Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021" началась в Москве. Подать заявку можно до 24 сентября, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Начинается регистрация на VII Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021". Подать заявку можно до 24 сентября на сайте. В соревнованиях примут участие школьники от 14 лет, студенты и специалисты. Ожидается около 2 тыс. участников", - говорится в сообщении.

Отборочный тур конкурса пройдет с 4 по 15 октября на 32 площадках города. Среди них московские колледжи, а также учебный центр "Профессионал" и Международный центр подготовки и развития массажистов. Финал состоится 14 ноября на ВДНХ.

"Чемпионат "Абилимпикс" - это уникальная возможность для москвичей с инвалидностью проявить свои лучшие профессиональные качества перед экспертами и работодателями. Количество участников чемпионата и сфер, в которых они соревнуются, ежегодно растет. В этом году на конкурсе будет представлено семь новых направлений, в которых люди с инвалидностью работают наравне с другими специалистами. Эти и остальные компетенции чемпионата крайне востребованы на столичном рынке труда", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

В этом году участники будут соревноваться по 81 профессиональной компетенции в разных сферах. В их числе информационные технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство.