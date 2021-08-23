"Ил" направил ходатайство о награждении погибшего экипажа Ил-112В

В Латвии заявили, что напряженность и риск на границе с Белоруссией остаются высокими

Начальник Государственной службы пограничной охраны республики Гунтис Пуятс отметил, что большая часть нарушителей хотели бы вернуться домой в Ирак, однако белорусская сторона не пускает их обратно и удерживает около границы

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