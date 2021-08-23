"Ил" направил ходатайство о награждении погибшего экипажа Ил-112В

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. ПАО "Ил" направило ходатайство о награждении Орденом Мужества трех членов экипажа самолета Ил-112В, потерпевшего катастрофу в Подмосковье 17 августа. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в авиационной отрасли.
"ПАО "Ил" ходатайствует о награждении (посмертно) членов экипажа разбившегося Ил-112В - Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева - Орденом Мужества", - сказал собеседник агентства.
Ил-112В потерпел катастрофу 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в Кубинке. На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").