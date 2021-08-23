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Пандемия COVID-19

Власти Австралии начнут с 30 августа вакцинировать детей с инвалидностью старше 12 лет

Министр здравоохранения страны Грег Хант отметил, что число случаев заражения коронавирусом среди детей возрастает

СИДНЕЙ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Австралии начнут вакцинировать от коронавируса детей с инвалидностью в возрасте от 12 до 15 лет с 30 августа. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения страны Грег Хант.

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"Мы открываем [вакцинацию от коронавируса] детей в возрасте от 12 до 15 лет, зарегистрированных в государственной системе страхования инвалидов. К концу недели мы ожидаем положительные рекомендации от технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI), которая даст зеленый свет для вакцинации этой группы, охватывающей около 40 тыс. человек", - сказал Хант в ходе онлайн-брифинга в Канберре.

Ранее государственный фармрегулятор Австралии - Управление терапевтических товаров (TGA) - разрешил применение вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для иммунизации против COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Однако власти страны не начинали иммунизировать эту возрастную группу, ожидая решения ATAGI. Как отметил министр, на фоне возрастающего числа случаев заражения среди детей, регистрируемых в стране, пришло время привить "наиболее уязвимых детей с ограниченными физическими возможностями".

В настоящее время для программы иммунизации в Австралии используются две вакцины: от AstraZeneca и Pfizer - BioNTech. Также национальным регулятором были одобрены американские препараты Moderna и Johnson & Johnson. К 23 августа были полностью привиты 6,2 млн австралийцев (более 30% взрослого населения страны), первую дозу вакцины получили еще 11 млн человек (52,7%).

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АвстралияПандемия COVID-19
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