Путин: Ахмат Кадыров с риском для жизни взял на себя ответственность за судьбу Чечни

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров с риском для жизни взял на себя ответственность за судьбу Чечни и Северного Кавказа, и теперь регион активно развивается, гарантирует людям мир и спокойствие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия со дня рождения Ахмата Кадырова, показанном в понедельник в эфире Первого канала.

"В девяностые годы вместе со всей Чечней и ее жителями Ахмат-Хаджи прошел сложнейший, драматический путь, и в решающий момент именно он с очевидным риском для собственной жизни взял на себя ответственность за дальнейшую судьбу Чеченской Республики, а по большому счету всего Северного Кавказа", - сказал глава государства.

Он отметил, что "сегодня Чеченская Республика неотъемлемая часть нашей большой многонациональный страны, она активно и динамично развивается, гарантирует людям мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне". "Это то, к чему стремился Ахмат-Хаджи, за что он боролся, за что он отдал свою жизнь", - подчеркнул Путин.

23 августа 2021 года исполняется 70 лет со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Он погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился руководитель республики, сработало взрывное устройство. Всего взрыв унес жизни семи человек, более 60 были ранены.

На следующий день президент России подписал указы о присвоении Кадырову звания Героя РФ (посмертно) и об увековечении его памяти. Имя Ахмата Кадырова присвоено аэропорту Грозного.