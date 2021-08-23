Более 100 человек вышли в очный этап финала международного трека конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 100 человек прошли в очный этап финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организаторов конкурса.

"За четыре года существования конкурса для нас это первый опыт проведения финальных мероприятий в режиме онлайн. <...> Наблюдательный совет трека "Международный" поддержал увеличение числа финалистов, которые отправятся на очный этап и продолжат борьбу за победу, со 100 до 102 человек", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

В конкурсе участвовали управленцы, общественные деятели, ученые, специалисты по информационным технологиям, представители креативных профессий. "Среди участников были полиглоты со знанием 10 иностранных языков, доктора наук, спортсмены, музыканты. В соревнованиях принимали участие целыми семьями, даже есть пары, где и муж, и жена вышли в финал", - добавил Комиссаров.

В пресс-службе уточнили, что в очный этап финала вышли граждане 23 государств. Больше всего финалистов из Белоруссии, Казахстана, Украины, Германии, Узбекистана, Латвии, Армении, Киргизии, Эстонии, Азербайджана, отметили организаторы.

"Сама идея проведения трека "Международный" конкурса "Лидеры России" мне кажется абсолютно правильной, справедливой, несмотря на то, что конкурс вроде бы внутренний. Я бы рассматривал сформировавшийся актив участников как потенциал для евразийских структур, который мог бы стать кадровым потенциалом для большого евразийского партнерства", - цитирует пресс-служба вице-спикера Совета Федерации, члена наблюдательного совета трека "Международный" Константина Косачева.

Победители трека будут определены в 2022 году. Ранее сообщалось, что в заочный этап финал трека вышло 136 человек. Финалисты трека "Международный" при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре смогут получить вид на жительство в РФ, а победители - российское гражданство.

О конкурсе

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран.

В общей сложности пройдет 13 финалов треков, так как в некоторых треках из-за большого числа участников предусмотрено несколько финалов в разных регионах страны. Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут не менее 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с ведущими управленцами.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 гг. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 гг., он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.