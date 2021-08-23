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В Германии машинисты пассажирских поездов начали вторую за две недели забастовку

Профсоюз требует от концерна Deutsche Bahn повышения зарплаты в текущем году на 1,4% и выплаты единоразовой премии за 2021 год в связи с пандемией на сумму €600

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Машинисты пассажирских поездов в Германии с 02:00 (03:00 мск) понедельника начали общефедеральную забастовку, которая продлится два дня и закончится в ночь на среду. О стачке ранее объявил профсоюз GDL.

Профсоюз требует от концерна Deutsche Bahn повышения зарплаты в текущем году на 1,4% и выплаты единоразовой премии за 2021 год в связи с пандемией на сумму €600. В концерне сделали ответное предложение, но глава GDL Клаус Везельски его не принял.

Забастовка грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии. В ходе прошлой стачки, которая проходила в середине августа, было отменено 75% поездов дальнего следования.

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Германия
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