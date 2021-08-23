В Латвии заявили, что напряженность и риск на границе с Белоруссией остаются высокими

РИГА, 23 августа. /ТАСС/. Напряженность и риск на границе Латвии с Белоруссией, где наблюдается наплыв нелегальных мигрантов, остаются высокими. Об этом в понедельник заявил начальник Государственной службы пограничной охраны республики Гунтис Пуятс.

"Напряженность и риск незаконного пересечения границы остаются высокими. За последние два дня не зафиксировано попыток незаконного пересечения границы, но белорусская сторона физически удерживает этих людей близко к границе, поэтому количество нарушений может возрасти", - сказал он в эфире Латвийского телевидения. "Это гибридная атака на Латвию с целью подорвать безопасность Латвии. Сложно сказать, сколько потребуется времени, чтобы стабилизировать ситуацию, - если мы откроем границу, тысячи людей попытаются попасть в Латвию, чтобы отправиться в другие страны ЕС", - отметил он.

По его утверждению, большая часть нарушителей хотели бы вернуться домой в Ирак, однако белорусская сторона не пускает их обратно и удерживает около границы. "Мы никого не оставляем без помощи. При необходимости мы обеспечиваем людей едой, водой и медицинской помощью. В общей сложности мы приняли 25 человек по состоянию здоровья или по другим гуманитарным причинам", - отметил глава погранохраны.

Пуятс подчеркнул, что среди нарушителей есть отдельные группы мужчин, но большая часть - это семьи с детьми. "Сирия, Йемен, Куба, Шри-Ланка - разные страны, но на границе с Латвией доминируют граждане Ирака. Жителей Афганистана мы пока не зафиксировали. Все идут из Белоруссии, некоторые приехали туда через Москву", - сказал он, заметив, что остаются риски и на латвийско-российской границе.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 476 нелегальных мигрантов незаконно пересечь границу, а всего с начала года было задержано 377 человек. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Правительство Латвии ввело с 11 августа и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.

Правительство Латвии также решило ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией, начатое несколько лет назад, и одобрило выделение финансирования в размере €1,7 млн на установку ограждения из колючей проволоки. Всего для завершения строительства пограничной инфраструктуры необходимо порядка €30 млн.